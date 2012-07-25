Геленджик. Отдых в Геленджике 2020

Отдых в Геленджике

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Отдых в городе Геленджике. Курорт Геленджик расположен на берегу бухты. В Геленджике множество санаториев и пансионатов, отелей и гостиниц, для Вашего отдыха и лечения.



Одной из главных достопримечательностей Геленджика является набережная, которая считается одной из самых длинных в мире и лучших в Европе, прогуливаясь по которой, Вы отдыхаете и наслаждаетесь морским воздухом. Протяженность ее 12 км. На всем ее протяжении расположены многочисленные уютные кафе, бары и рестораны, пансионаты и санатории, частные гостиницы и отели. Сегодняшний Геленджик – один из наиболее динамично развивающихся курортов Краснодарского края. Отдыхать в Геленджике можно в любое время года.



Для отдыха в Геленджике построены парки для детей и взрослых, 3 аквапарка, 2 канатные дороги. В Геленджике работают аквапарки Золотая бухта, Бегемот и Дельфин.



Город–курорт Геленджик занимает 100 км побережья и включает в себя курорты: Кабардинка, Геленджик , Дивноморское, Джанхот, Прасковеевка, Криница, Бетта, Архипо–Осиповка. Каждый из этих курортов это Геленджик в миниатюре со своей набережной, парками и ресторанами. Естественные природные красоты Геленджика — бухта, скала Парус, горные ущелья в долине реки Жане, водопады, живописные горы.

На набережной Геленджика Вам предложат развлечения и экскурсии по всему Краснодарскому краю.

