Геленджик. Отдых в Геленджике 2020

Сайт курорта Геленджик предлагает: Отдых в Геленджике, Кабардинке, Дивноморске, Джанхоте, Кринице, Бетте, Архипо - Осиповке

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Большой Геленджик - группа Черноморских курортов

Новости
25 июл 2012

Курортная инфраструктура Геленджика восстановлена, работают все пляжи - Геннадий Онищенко

Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко: курортная инфраструктура Геленджика, пострадавшего от наводнения, полностью восстановлена.

06 июл 2012

Наводнение в Геленджике 6 июля 2012

Ливень в Геленджике уничтожил курортный рай, пять человек погибли.

02 май 2012

Дмитрий Пирог против японца Нобухиро Исиды

Только что закончился бой Дмитрия Пирога с Нобухиро Ишидей. Наш чемпион провел бой в техничном стиле и, уверенно одержав победу по очкам отстоял свой титул WBO в первом среднем весе.

30 май 2011

Карнавал 2011 - Геленджику улыбается солнце :)

Программа праздника открытия курортного сезона 2011 года

12 май 2011

Набережная Геленджика будет под прицелом видеокамер

В Геленджике установлено 43 видеокамеры для обеспечения безопасности граждан

Новостройки Геленджика - МедиаКом-Недвижимость

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Отдых в Геленджике

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Отдых в городе Геленджике. Курорт Геленджик расположен на берегу бухты. В Геленджике множество санаториев и пансионатов, отелей и гостиниц, для Вашего отдыха и лечения.

Одной из главных достопримечательностей Геленджика является набережная, которая считается одной из самых длинных в мире и лучших в Европе, прогуливаясь по которой, Вы отдыхаете и наслаждаетесь морским воздухом. Протяженность ее 12 км. На всем ее протяжении расположены многочисленные уютные кафе, бары и рестораны, пансионаты и санатории, частные гостиницы и отели. Сегодняшний Геленджик – один из наиболее динамично развивающихся курортов Краснодарского края. Отдыхать в Геленджике можно в любое время года.

Для отдыха в Геленджике построены парки для детей и взрослых, 3 аквапарка, 2 канатные дороги. В Геленджике работают аквапарки Золотая бухта, Бегемот и Дельфин.

Город–курорт Геленджик занимает 100 км побережья и включает в себя курорты: Кабардинка, Геленджик , Дивноморское, Джанхот, Прасковеевка, Криница, Бетта, Архипо–Осиповка. Каждый из этих курортов это Геленджик в миниатюре со своей набережной, парками и ресторанами. Естественные природные красоты Геленджика — бухта, скала Парус, горные ущелья в долине реки Жане, водопады, живописные горы.
На набережной Геленджика Вам предложат развлечения и экскурсии по всему Краснодарскому краю.
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